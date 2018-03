Oriola Marashi dhe Elena Lika janë parë në një foto mjaft sensuale dhe të pazakontë.

Dy modelet shumë të afërta me njëra-tjetrën janë shfaqur të veshura me të njëjtin kostum tutash. Kjo foto ka ngjallur bisedë mes tyre dhe fotografit Endri Mertiri, por nuk mungoi as një ndërhyrje e reperit Noizy.

Teksa Oriola mban në krahë Elenën, Noizy u ka vënë në dukje se njëra është Nike dhe tjetra Adidas.

Por ky koment i Noizyt duket se nuk i ka pëlqyer aspak Oriolës e cila e ka urdhëruar të pushojë.