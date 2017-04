Aktorët e “Potokallisë” shpeshherë ndajnë me fansat fotografi të bëra gjatë provave.

Një të tillë e ka publikuar në llogarinë personale edhe aktori Rezart Veleshnja, i cili shihet në mjediset e punës me ish kapitenin e kombëtares shqiptae, Lorik Cana.

Së bashkë me këta të dy pozojnë edhe Gazi dhe Salsano, të cilët duken të lumtur me takimin me ish-lojtarin gjakovar.

A do të jetë i ftuar Loriku e do të ketë ndonjë rol, mbetet të zbulohet të dielën. /Telegrafi/