Këngëtari Mc Kresha dhe Lyrical Son janë në Nju Jork dhe i kanë bërë një vizitë fotografit Fadil Berisha dhe ndoshta edhe të realizojnë set fotografik.

Por, ajo që të bie në sy në imazhin e publikuar nga Fadil Berisha është stili ndryshe i flokëve të Kreshës.

Ai ka rritur flokët dhe fansat shpeshherë e krahasojnë me komandantin Adem Jashari, për nga ngjashmëria e flokëve, por ndoshta tash do të mësohemi ta shohim Kreshën me këtë stil.