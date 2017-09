Foto nga incidenti në Kërçovë, ku u plagos kandidati për kryetar komune

Në foto shihet vendi i ngjarjes së incidenti, ku u gjuajtën nga armë zjarri tre kërcovarë, në mesin e të cilëve objektiv kryesor ishte, kandidati i pavarur për kryetar të Kërçovës. Incidentin e kishin parë më shumë dëshmitarë, kurse me një pjesë të tyre, i ka kontaktuar TV TELMA.

Kandidati i pavarur për kryetar të Komunës ë Kërcovës “Alit Abazi (i plagoru nga gjuajtja me armë), së bashke me shefin e shtabit të tij zgjedhor Destan Abdiun po qëndroni në njërën anë të bulevarit, ndërkohë që gjuajtjet nga armë zjarri kishin ardhur nga ana e kundërt e bulevarit”, rrëfejnë dhe shpjegojnë dëshmitarët okularë të incidenit.

Nga ana tjetër e bulevarit ishte sulmuesi Abdulla Abdullahu i cili nga revolja që e kishte me vete kishte gjuajtur 5 plumba të cilat i kisshte orientuar në drejtim të personave që rrinin në anën e kundërt të tij, me c’rast kishte plagosur Abazin dhe Abdiun. Nga ky incident kishte pësuar edhe personi i tretë, i cili ishte plagosur në këmbë.

Sulmuesi menjëherë kishte ikur nga vendngjarja ndërkohë që policia me vonë kumtoi se e kishte kapur.

Ekipet kopetente menjëherë kishin dalur ne vendin e ngjarjes me crast i kishin ndërmarrë të gjitha maat e nevjshme ligjore.

Momentalaisht po grumbullohen dëshmitë nga terreni. Dyshohet se motivi i incidentit ka qenë politik se motiv për këtë incident. Jozyrtarisht merret vesh se të implikuarit në këtë incident edhe mmë herët kishin patur mosmarrëveshje.