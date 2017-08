Fotoja e fundit e ‘Kemalit’ po thyen zemrat e krejt femrave (Foto)

Burak Ozcivit është njëri ndër aktorët më të famshëm në Turqi.

E me rolet e tij si “Bali Bej” në serialin “Sulltani” dhe së fundmi si “Kemali” në “Kara Sevda”, ai ka arritur të bëhet i famshëm edhe në Kosovë.

“Kemali”, ka arritur të jetë njëri ndër aktorët i cili çmend të gjitha femrat me fizikun e tij.

Atë shumë shpesh e shohim me imazhe tërheqëse.

Së fundmi ai ka postuar një fotografi ku ka marrë pëlqime e komente të shumta brenda dy orëve.