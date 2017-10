FOTO/Sulmuesi që tentoi të spërkasë me sprej Gruevskin u dënua me 500 euro dhe padi kundërvajtëse

36 vjeçari me inicialet R.R që më 5 tetor gjatë tubimit të mbrëmjes të VMRO-DPMNE-së në sheshin “Jadran Square” në Shkup kishte tentuar që ta spërkasë me spërkatës gazi liderin e VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski do të duhet të paguajë denim prej 500 eurove dhe do të përballet me padi kundërvajtëse, informon INA.

Dënimi në para është sepse ai gjatë hedhjes së spërkatësit ka dëmtuar një pjesëmarrës në tubim, i cili është ankuar tek mjeku dhe ka denoncuar rastin.

Ngjarja ka ndodhur më 5 tetor rreth orës 21.00 kur, Gruevski është ngjitur në skenë dhe po mbante fjalim, ndërsa 36 vjeçari po i afrohej skenës për ta sulmuar, por që nuk ka arritur, pas ndalimit të tij nga ana e sigurimit të liderit të VMRO-DPMNE.

Autori menjëherë është dërguar në stacionin policor Qendër, ku është marrë në bisedë informative.