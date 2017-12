Fqinjësia e mirë, hap i vërtetë drejt BE-së

Ideja për fqinjësi të mirë në Ballkanin Perendimorë është realitet ii bërë edhe përkundër sfidave të mëdha, theksojnë kështu ekspertët.

Kusht për afrimin e Maqedonisë drejt anëtarësimit në BE është që të arrihet deri në realitet dhe gjithmonë përmirësim të raporteve fqinjësore, theksojnë kështu ekspertët duke thënë se tashmë qeveria e ka kaluar kompleksitetin.

Kontinuiteti në deklarimet e qeverisë se ka zgjedhur që të vazhdojë të ndërtojë raporte të mira me fqinjët me të gjithë u pa edhe në seancën e përbashkët me qeverinë e Shqipërisë në Pogradec të premten, këtë javë kryeministri Zaev ishte dhe në vizitën e tij të parë zyrtare në Prishtinë e më pas kishte dakorduar se do të mbajnë seancë të përbashkët me qeverinë serbe në fund të shkurtit vitin e ardhëshëm.

Aktualisht është në formë marrëveshja për fqinjësi të mirë me Bullgarinë e ndërkohë problemi me emrin po bëhet shumë real dhe paralajmërohet dhe tejkalimi i problemit kryesorë në rrugën eurointegruese.

Por procesi për stabilizimin dhe afrimin parasheh edhe kushte shtesë në aferën e bashkëpunimit rajonal dhe plotësimin e kushteve ndërkombëtare, theksojnë analistët.

“Për Maqedoninë gjatë kohë fqinjësia e mirë ka qenë kusht i rëndësishëm, e saktë se fqinjësia është një nga kushtet në zgjidhjen e problemit të emrit, por nuk do të thotë se është e vetmja punë që duhet të bëjmë, procesi i stabilizim asocimit sipas KE-së duhej të nënkuptonte bashkëpunim regjional dhe lidhje mes shteteve të cilat janë pjesë e procesit kështu që Maqedonia prezanton një hap shumë të rëndësishëm”, kështu ka thënë Andreja Stojkovski nga Qendra Maqedonase për arsim europian.

Kriteret në bazë të asaj se si mund të vërtetohet masa e një vendi se sa është e gatshme për pranim në BE ose kriteret e Kopenhagës që janë politike ekonomike dhe administratuve, pa pavarësi të gjykatës, lufta kundër korupsionit dhe krimit, reformimi i administratës pranimi nuk është i mundëshëm.

Stojkovski thotë se politika po ngrohet në raport me vendet dhe hapi i vërtetë i Maqedonisë për një pozicionim më të mirë të vendit karshi raporteve të KE-së për përparim të vendit në rrugën drejt BE-së.

“Realisht është një fushë shumë e rëndësishme e reformave dhe kritereve politike sepse në bazë të kritereve politike hynë dhe raportet me fqinjët dhe paraqitja ndërkombëtare e vendit, nëse Maqedonia bisedon ose nëse është në fazën e hyrjes dhe procesit do ishte një përparim i madh i vendit, për hapjen e bisedimeve rëndësi do ketë raporti i KE-së”, thekson Stojkovski.