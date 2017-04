Francë, vendimi për Haradinajn mund të shtyhet përsëri

Gjykata e Apelit në Colmar të Francës, e cila nesër do të mblidhet sërish për të shqyrtuar kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Ramush Haradinajt në Serbi, sipas disa gjasave do ta shtyjë vendimin e saj deri në një afat të pacaktuar. Zëdhënësja e gjykatës, Sandra di Rosa ka thënë për agjencinë serbe të lajmeve Tanjug se vendimi për liderin e AAK-së ndoshta do të shtyhet bazuar në vendimin e dhomës së hetuesve deri në një seancë tjetër.

Seanca e së enjtes do të adresojë përgjigjet e Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë në pyetjet e dërguara nga gjykata”, ka shpjeguar Di Rosa.

Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u ndalua më 4 janar nga autoritetet franceze bazuar në një fletëarrest të Serbisë të vitit 2004.