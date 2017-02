Francesco Gabbani fiton Sanremo 2017

Edicioni i 67-të i festivalit të Sanremos ka një fitues…ai është Françesco Gabbani me këngën “ Occidentali’s Karma” konsideruar një material muzikor i freskët dhe me humor edhe pse tërësisht larg stilit të Sanremos. E njëjta këngë do të përfaqësoje Italine në Eurosong. Vendi i dytë iu rezervua këngëtares së karrieres Fiorella Mannoia, dhe i treti u rendit këngëtari me origjinë shqiptare Ermal Meta.

Gjithçka u vendos pas një televotimi publik pasi juria zgjodhi Fiorella Mannioian, Ermal Meten dhe Gabbanin si finalistët e këtij edicioni. Ndonëse opinioni publik italian duket i ndarë më dysh, duket se populli i internetit ka fituar përkundrejt mendimit të kritikes, dhe medias të cilët kishin rezervuar çmimin e kritikes për këngën “Vietato Morire” të Ermal Metes dhe çmimi i medias që shkoi për këngëtaren Fiorella Mannoia me këngën “Sia benedetta”.

Këngëtari shqiptar me këngën me nota autobiografike tashmë ka gjithë vëmendjen dhe dashurinë e opinionit publik italian dhe shqiptar për modestinë dhe talentin e treguar shumë më herët me grupin La fame di Camilla e më tej si kantautor për emra të njohur të muzikës italiane si Patti Bravo, Emma Marrone, Marco mengoni etj. Vitin e kaluar preku Sanremon si solist me këngën :Odio le favole e tashmë kthehet në shtëpi me dy trofe, Coveri më i mirë dhe çmimin e kritikes që mban emrin Mia Martini.

Në një transmetim direkt edhe publiku shqiptar në TVSH si çdo vit ka mundur të ndjekë maratonen e gjatë të festivalit të drejtuar nga Carlo Conti dhe Maria de Filipi. Në 5 orë transmetimi shumë të ftuar u ngjitën në skenën Ariston por rikthimi më i madh dhe shkëlqyes ishte ai i Zucheros i cili kthehej në Sanremo pas plot 30 vitesh. Këndon Partigiano reggiano me një energji ngjitëse . « Pavarësisht vendit të fundit duhet të falenderoj Sanremon thotë para se të këndoje (virtualisht) me Pavarotin.

Një duet drithërues me emocione të pastra.