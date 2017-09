Françeska Jaçe nxjerr gjoksin të gjithin në shesh! (Foto)

E ëmbël dhe bombastike, Françeska Jaçe mahnit me gjoksin e saj. Atë e shohim gjithnjë e më shumë provokuese në fotot që poston në rrjetet e saj sociale.

Me siguri do ju dukej e çuditshme nëse e shikonit të veshur ish-banoren e “Big Brother”. Françeska Jaçe është një nga femrat më sexy të lakuara në media. Menjëherë pas daljes nga “Big Brother” ajo i është përkushtuar modelingut dhe nuk ndalet së surprizuari me fotot e saj të nxehta. Këtë herë në një fustan ngjyrë pastel ajo ka treguar gjoksin e saj bombastik./Gazeta Shqiptare/

Lexo më shumë në: http://www.gazetaexpress.com/roze/franceska-jace-nxjerr-gjoksin-te-gjithin-ne-shesh-foto-434584/?utm_source=referral&utm_medium=web&utm_campaign=copyright