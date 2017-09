“Frankfurter Allgemeine Zeitung”: Ka gjasa për riemërim të aeroportit të Shkupit

Ka gjasa që Qeveria e Maqedonisë pas zgjedhjeve lokale të vendosë për riemërim të aeroportit të Shkupit me ndonjë shprehje gjeografike ose, për shembull Nënë Tereza, shkruan në gazetën gjermane “Frankfurter Allgemeine Zeitung” në analizën e tyre përkushtuar çështjes së emrit me Greqinë, “Jo me këtë emër”, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në analizën e “Frankfurter Allgemeine Zeitung” thuhet se emri i shtetit ndoshta nuk është problemi më i madh, por kërkesa e Athinës që të ndryshohen emri i popullit dhe gjuhës dhe konstaton se “ajo nuk ishte temë e pranueshme për diskutim për Gruevskin, por as për ministrin aktual për punë të jashtme, Dimitrov”.

“Ne maqedonasit nuk jemi zgjuar ndonjë mëngjes dhe kemi vendosur të jemi ajo që jemi. Ne jemi maqedonas si rezultat i një procesi historik, rreth të cilit nuk mund të diskutohet. Pra, ne nuk kërkojmë ekskluzivitet për ne, të jemi maqedonas. Unë ndjehem maqedonas, por nuk kam asgjë kundër që një person në Selanik, të ndjehet maqedonas, qoftë në aspekt gjeografik ose kulturor”, u shpreh Dimitrov për “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Në deklaratën e tij për gazetën gjermane, Dimitrov premton se politika e “antikuzimit”, e Qeverisë paraprake nuk do të vazhdojë më dhe se nuk kanë nevojë për qindra përmendore për tu ndjerë maqedonas krenarë.

Në shkrimin e “Frankfurter Allgemeine Zeitung” thuhet se Dimitrov shmang dhënien e përgjigjes direkte për pyetjen se a do të bëhet riemërimi i objekteve, siç janë autostrada ose aeroporti i Shkupit, të cilat Athina i konsideron si provokuese.

“Ajo (qeverisja e Gruevskit) nuk është arsyetim që Shkupi humbi orientimin. Qeveria parprake u largua nga Evropa dhe të gjithëve jua lehtësoi bllokimin e përparimeve të Maqedonisë”, thotë Dimitrov./Telegrafi/