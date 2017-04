Freedom House: Rënie e demokracisë në Maqedoni sikur të ishte vit lufte

Në raport Maqedonia edhe më tej gjendet në grupin e vendeve me Qeveri tranzicionale ose me regjim hibrid.

Rënie më të madhe, Maqedonia ka shënuar në lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave, të cilat tani ndodhen në kategorinë jo të lirë me vlerësim më të ulët se në vitin 2001 kur Maqedonia ishte mes një konflikti të armatosur.

Maqedonia prej vitit 2008 e këndej ka një rrënie drastike të të lirisë së mediave. Vlerësimi i fundit i Freedom House për lirinë e mediave Maqedoninë, mban notën 5.25 e cila nënkupton se Maqedonia ndodhet në shoqërinë e shteteve me media jo të lira.

Në të njëjtin grup me Maqedoninë janë edhe Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova. Por Kosova, njësoj si Ukraina dhe Romania, kanë shënuar përparim dhe nga vendi me regjim autoritar gjysmë të konsoliduar, hyri në kategorinë me regjim hibrid. E përbashkëta e të gjitha vendeve është se ngadalë-ngadalë po e shkelin kualitetin e qeverisjes.