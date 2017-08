Fshati me emrin më të pistë në botë, turistët “vdesin” të bëjnë foto aty (FOTO)

Po ka një fshat të quajtur “Fucking” në Austrinë e Sipërme dhe është me të vërtetë e shkruar ashtu, germë pas germe. Ndoshta ju e mendoni si shaka, por është e vërtetë dhe mjafton ta kërkoni në “Google Earth” për ta vërtetuar. Nëse e pyesni veten pse ky emër është i çuditshëm, mjafton ta përshtatni në shqip dhe del “Q*rje”.

Historia e këtij emri daton që prej vitit 1070. Prapashtesa “ing” i referohet “komunitetit” ose “njerëzve” nga fisnikët bavarezë që emigronin në Austri të cilët quheshin “Focko”. Në fshat jetojnë rreth 100 banorë dhe atyre u duhet të përballen me pyetjet e shumta që u bëjnë turistët e befasuar nga emri. KLIKONI me poshte per t’i pare fotot interesante: