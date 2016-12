Ftesa e Ali Ahmetit për tryezë shqiptare, e duhura në momentin e gabuar dhe nga njeriu i gabuar?

Politika në Maqedoni ka hyrë në një fazë të paparashikueshme dhe interesante, sidomos në skenën shqiptare. Një ditë më parë, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti u bëri thirrje të gjitha partive politike shqiptare që të ulen në një tryezë për të ndërtuar një strategji të përbashkët për shqiptarët para koalicionimit me partitë maqedonase.

BESA qe e para që e refuzoi këtë ofertë, mu për shkak se një javë më parë, sipas saj, me urdhërin e Ali Ahmetit, anëtari i BDI-së në KSHZ, Subhi Jakupi refuzoi ankesat e BESËS mbi parregullsitë e procesit zgjedhor, dhe kështu një mandat i saj kaloi për VMRO-në. Po ashtu, sipas BESËS është tradhëti që të legjitimohet një parti të cilën vet populli e ka delegjitimuar.

“Duke qenë të përkushtuar për mbrojtjen e interesave shqiptare në Maqedoni, duke e respektuar vullnetin politik të votuesit shqiptar, duke pasur parasysh se këtë takim e fton dikush që përmendet nga Prokuroria Speciale Publike dhe ata që dyshohen për rastin “Magjar Telekom”, si dhe duke mos harruar në asnjë moment se jo më larg se javën e kaluar Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare – si anëtarë të KSHZ-së – edhe një herë i shërbyen VMRO-DPMNE-së, duke ia minusuar një deputet shqiptar koalicionit “Rilindje me BESË” dhe duke ia dhuruar Gruevskit, koalicioni “Rilindje me BESË” ka vendosur ta respektojë vullnetin e votuesve të tij dhe mos të marrë pjesë në takimin që e ka ftuar kryetari i BDI-së nesër (e shtunë, më 24.12.2016) në Shkup.

“Rilindje me BESË” nuk mund t’u përgjigjet atyre që, pasi abuzuan me pushtetin dhe vullnetin e shqiptarëve për 15 vite, duke nëpërkëmbur dhe poshtëruar shqiptarët si kurrë më keq, si dhe duke e forcuar deri në këtë masë figurën antishqiptare të Nikolla Gruevskit, i detyruan shqiptarët të votojnë edhe për parti maqedonase.

Megjithëse qëndrimi jonë është i prerë që mos të ulemi në një nivel me ato subjekte, deklarojmë publikisht se koalicioni “Rilindje me BESË” do t’i mbështesë të gjithë nismat që do të vijnë nga cilatdo subjekte që e mbrojnë dhe avancojnë interesin institucional shqiptar dhe interesin strategjik euro-atlantik të shtetit”, kështu thuhet në qëndrimin zyrtar të Lëvizjes BESA.

Ndërsa nga PDSH –prej dy ditësh pa Thaçin kryetar, i cili u dorëhoq – deri tani as nuk e kanë konfirmuar, po as nuk e kanë mohuar nëse do ta marrin pjesë në takimin e së shtunës. Mirëpo ajo që krijon përshtypje më së shumti është statusi i Sekretarit të Përgjithshëm të LR-PDSH-së(koalicionit Aleanca për Shqiptarët), Arben Taravari. Sipas tij, sot jo vetëm se mund të ndodh ndonjë koalicion ndërmjet partive politike shqiptare në Maqedoni, por nuk përjashtohet mundësia të ndodh edhe bashkim partiak ndërmjet PDSH-së dhe LR-PDSH-së. Me këtë, ai jo vetëm se ka bërë të ditur që Aleanca i është përgjigjur pozitivisht ftesës së Ali Ahmetit, por ka dhënë indikacione se edhe PDSH do të marre pjesë në takimin e përbashkët.

“Sot është duke rrahur në ajër një presion për koalicione partiake, por askush nuk flet për Bashkim Partiak, shkruan sekretari i pergjithshem i LR PDSH-ee, Arben Taravari, transmeton Gazeta Lajm. “Në fakt në politikën vullkanike të Maqedonisë që duket se do të shpërthejë nga momenti në moment, nuk është aspak e lehtë të gjesh parti që duan të bashkohen, por rasti i Partisë Demokratike Shqiptare dhe Lëvizjes për Reforma të Partisë Demokratike Shqiptare është një rast i veçantë, pasi këto dy parti janë padyshim pjesë integrale e njëra tjetrës. Me ndryshimet e fundit që kanë ndodhur në PDSH, besoj se është momenti që njerëzit e PDSH-së dhe LR-PDSH-së të jenë anëtarë të një partie të vetme. Natyralisht ne jemi anëtarë të një partie të vetme, jemi ata të cilët janë përpjekur dhe do vazhdojnë, për të qenë një opsion dinjitoz për Shqiptarët. Do të jemi ajo që kemi ëndërruar gjithnjë të jemi: Një parti, Një ideal, Një popull”, ka shkruar në facebook, Arben Taravari.

Ndryshe, sipas politikologut Murat Aliu, ftesa e Ali Ahmetit për takim të përbashkët të të gjitha partive politike shqiptare në parim ka elementet e saja pozitive, megjithatë është e vonuar në aspektin kohor.

“Sa i përket ftesës së BDI-së për partitë tjera politike shqiptare, më duhet të them se në parim është diçka pozitive, por vonuar nga aspekti kohorë. Ndoshta BDI është dashur që këtë ftesë të bëj më herët me qëllim të unifikimit të qëndrimeve dhe hartimit të një platforme mbarëkombëtare me të detajuar dhe me të qartë. Por sidoqoftë vlersojë dhe mendoj se të gjithë partite politike shqiptare për hirë të kauzës kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni duhet t’i përgjigjien kësaj ftese të kryetarit të BDI-së, por natyrishtë duke i parashtruar kushtet dhe agjentën e tyre politike dhë në këtë mënyrë t’i hartojnë hapat e ardhëshme dhe linjat e kuqe sa i përket interesave të shqiptarëve në Maqedoni”, deklaroi për tesheshi.com Murat Aliu.

Nga ana tjetër sipas analistit politik Albert Hani, ky proces nuk duhet të përvetësohet por duhet të jetë inkluziv.

“Rrezikon të dështojë takimi nëse vazhdohet në atë mënyrë të krijohet dijalog politik. Asnjë parti poliltike nuk dëshiron që të jetë e dyta, të nënçmohet. Procesit i duhet ndërmjetësues, ndonjë person ose institucion me reputacion dhe jo parti politike e cila do që të përfitoj poena polotike”, deklaroi Hani.