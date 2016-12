Ftohen raportet mes Zaevit dhe Ahmetit?

Pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit dhe rezultateve të ngushta që dolën nga këto zgjedhje, disponimi në skenën politike është duke ndryshuar nga çasti në çast. Relacionet ndërpartiake aty afrohen, aty ftohen, varësisht prej vendimeve dhe qëndrimeve, animeve dhe preferencave.

Burime partiake thonë se prej dje pasdite është shënuar një ftohje e raporteve mes LSDM-së dhe BDI-së, pas një afrimi dyditor mes tyre, për shkak të insistimit të ndërkombëtarëve për formim të një koalicioni qeveritar pa VMRO-DPMNE-në, transmeton Gazeta Lajm.

Këtë ftohje të raporteve ata e bazojnë në komunikatën e djeshme të LSDM-së, pas takimit të kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev. me ambasadorin suedez Mat Stefanson, ku mes tjerash thuhet se “qytetarët mposhtën regjimin me 612 mijë vota”, kur dihet se 612 mijë vota kanë marrë partitë opozitare karshi VMRO-DPMNE-së dhe BDI-së, që kanë marrë rreth 540 mijë vota.

“Krenohemi me rezultatin, me stilolaps dhe me vota e kemi mundur një regjim. Më shumë se 612.000 qytetar në Maqedoni janë deklaruar për ndryshime. Qytetarët, pa marr parasysh se cilit etnitet i takojnë, presin përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe zbatimin e vlerave evropiane në Maqedoni. Për këtë gjë obligohemi në Planin për jetesë në Maqedoni dhe këtë gjë do ta realizojmë”, ka theksuar Zaev. Në takimin me Stefanson.

Kjo është një goditje për BDI-në, duke pasë parasysh që partia e Ahmetit edhe pse tetë vite me radhë është partner besnik i VMRO-DPMNE-së, nuk ka qejf që dikush të ja përmendë këtë fakt, por mundohet të manipulojë opinionin duke u shitur si “element demorkatik” brenda regjimit.