Fundjava sjell mot befasues, ky është parashikimi për krejt javën

Deri të premten kryesisht vranët, në fundjavë priten kthjellime.Vendi ynë në ditët e fundit të muajit shtator ndodhet ndërmjet fushave të presionit të lartë të stacionuara mbi Skandinavi dhe një turbullire mbi Mesdhe, derisa mbi rajon shtrihet një sistem frontal, që po krijon kushte për mot kryesisht me vranësira, me mundësi edhe për ndonjë rigë lokale shiu.

Temperaturat e ajrit do të mbesin nën vlera mesatare për këtë periudhë me maksimale gradualisht në rritje 15C deri në 19C, ndërsa minimalet deri në fundjavë do të pësojnë rënie nga 10C deri në 3C.