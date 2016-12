Funksionarët e BDI-së po i frikesohen përballjes mediatike

Skender Rexhepi-Zejdi

Në fillim këta të BDI-së mungesën e tyre në debate e arsyetonin që Lëvizja BESA është “parti e vogël”, “pa adresë”, “nuk dihet a është shoqatë apo parti”, por tash pasiqë Lëvizja BESA u etablua si parti serioze parlamentare, vallë pse tash ata u shmangen debateve me përfaqësuesit tanë. Fjala bie, Bujar Osmani, zëdhënësi i BDI-së në një debat pranoi të jetë me përfaqësuesin e LB-së (Skender Rexh epi-Zejdi), por pas debaklit të tij në debatin e parë, ai në debatin e dytë u fsheh kinse ka qenë në punë, ndërsa mbrëmë në debatin te “Rruga Drejt” siç duket ka shkuar në “pushime të gjata dimërore” dhe nuk ka pranuar fare të dal në debat. Njëjtë mbrëmë debatin e ka refuzuar edhe Izet Mexhiti, i cili siç duket nuk ka mundur ta përballojë ballafaqimin e drejtëpërdrejtë me përfaqësuesin e Lëvizjes BESA, i cili edhe vjen nga komuna e tij (Skender Rexhepi – Zejdi).