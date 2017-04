Funksionari i lartë i BDI-së filmohet duke festuar me valltare të zhveshur, shikone! (Foto)

Një mënyrë të pa parë deri tani për politikanët shqiptarë, por edhe për ata maqedonas ka zgjedhur ish ministri i transportit Agron Buxhaku për të festuar përvjetorin e fejesës me maqedonasen Meri Nikollova, transmeton Gazeta Lajm. Në një lokal që nuk mund të identifikohet nëse është në Shkup, ose diku tjetër, vërehet një valltare gjysmë e zhveshur deri sa Buxhaku me bashkëshorten e tij Nikollova dhe me disa miq tjerë kanë festuar përvjetorin. Fotografinë e ka publikuar në facebook Nikollova. “Një dhuratë për bashkeshortin tim në përvjetorin e fejesës”, ka shkruar Nikollova në gjuhën angleze nën fotografinë e publikuar ku vërehet duke vendosur “bakshish” në gjoksin e valltares.. Buxhaku dhe Nikollova gjatë kohë kanë fshehur lidhjen e tyre, e cila u zbulua nga mediumet në kohën kur ata veçmë kishin dy fëmijë- një vajzë dhe një djalë. Buxhaku për momentin është drejtor në Drejtorinë për shpëtim, kurse në vitin 2009 ishte edhe kandidat për president i BDI-së.