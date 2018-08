“Ne nje shtet multietnik dhe i barabarte per te gjithe qytetaret, nuk ka vend per fashistet si Gjergj Dedaj. Shqetesimin tim do t’ia percjell edhe kryeministrit Zoran Zaev dhe do te kerkoj qe mos ta pranoje nje ambasador qe ofendon komunitetet qe jetojne edhe ne Maqedoni. Ai eshte fashist, racist, islamofob… Ai eshte i shkarkuar nga posti i tij per fashizem, nuk pranojme mbeturina“- shkruan funksionari shqiptar i LSDM-së, Hadi Osmani.

