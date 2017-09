Fushatën zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve lokale në Maqedonia do ta monitorojnë 320 vëzhgues nga OSBE/ODIHR, 2000 nga MOST

Si çdo cikël zgjedhor edhe zgjedhjet lokale të 15 tetorit do të monitorohen nga organizatat dhe asociacionet për të detektuar parregullsitë eventuale gjatë gjithe fushatës dhe ditës së votimit.

Asociacioni qytetar MOST në pajtim me metodologjinë e saj për mbikëqyrjen e zgjedhejve, do ta vëzhgojë fushatën parazgjedhore në të gjitha komunat me gjithesej 80 vëzhgues të caktuar, ne perjashtim me diten e zgjedhjeve që ky asociacion ka planifikuar të mbulojë në 50% të vendvotimeve me 2000 vëzhgues.

“Për këtë qëllim Asociacioni qytetar MOST ka përcaktuar 80 mbikqyrës në tërrë territorin e Maqedonisë respektivisht nga një mbikqyrës në cdo komunë, që do ta mbikqyr edhe periudhën parazgjedhore edhe fushatën zgjedhore. Sa i përket ditës së votimit, MOST do të shpalos të gjitha detajet e mbikqyrjes, megjithatë atë që mund ta them në këtë moment është se do të kemi 2000 mbikqyrës në ditën e votimit dhe do të mbulojmë rreth 40 – 50 % të vendvotimeve në të gjitha 80 komunat”, tha Teodora Poptrajkov, nga Asociacioni MOST.

Ndërkaq misioni i OSBE-së për mbikqyrjen e zgjedhjeve ka filluar nga 18 shtatori dhe do të zgjas deri më 28 tetor. Sipas të dhënave nga misioni I OSBE/ODIHR, gjithësej 20 mbikqyrës që nga 18 shtatori kanë filluar tash më me angazhimet, të shpërndarë në tërrë territorin, ndërsa dita e votimit nga OSBE do të vëzhgohet nga gjithsej 300 vëzhgues.

Misioni i OSBE-së do të mbetet për të vëzhguar mbarëvajtjen e procesit zgjedhor edhe ne rrethin e dytë./Telegrafi/