Futbollistët e reprezentacionit të Maqedonisë mbërritur në tokën izraelite (FOTO)

Futbollistët e reprezentacionit të Maqedonisë pas një fluturimi disa orësh kanë mbërritur në tokën izraelite. Ata atje i ka pritur mot me diell me temperaturë deri më 30 grad celsius. Ekspedita e Maqedonisë do të jetë e vendosur në “Kraun Plaza”.

Të gjithë lojtarët kanë shprehur dëshirën për fitore në stadiumin Haifa, që është 100 km larg Tel Avivit. Pasdite prej orës 18:00 lojtarët do të zhvillojnë stërvitjen e parë në stadiumin “Neshar stadium”, kurse stërvitja e dytë do të mbahet në stadiumin “Sami ofer stadium” ku edhe të shtunën (ora 20:45) do të luhet ndeshja./lajm