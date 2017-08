Futbollisti shqiptar mahnit Gjermaninë, shënon eurogol (VIDEO)

Mbrojtësi shqiptar, Leart Paqarada, ka shënuar ditën e sotme një super gol në Bundesliga 2, teksa skuadra e tij, Sandhausen mundi 4-0 Dynamo Dresden.

Paqarada hapi serinë e golave duke realizuar në minutën e 25-të, një gol shumë të bukur, pas një goditje në hyrje të zonës, por në pozicion të prirët.

Golat e tjerë u shënuan nga Lucas Hoeler, Haji Wright dhe Nejmeddin Daghfous. Mbrojtësi i cili aktivizohet me kombëtaren e Kosovës ka zhvilluar deri më tani 8 ndeshje me këtë përfaqësuese dhe shihet si një lojtar me të ardhme.