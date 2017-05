Futsal Shkupi pranë suksesit historik

Të martën në mbrëmje prej orës 20:00 në sallën sportive “Rasadnik”, Futsal Shkupi do të kërkoj që të shkruaj historinë në kupën e Maqedonisë. Ekipi i drejtuar nga trajneri Mensur Fazlija do të luaj kundër Zhelezarecit në kuadrin e ndeshjes gjysmëfinale, ku do të kërkoj me cdo kusht fitoren në mënyrë që të plasohen në finalen e madhe.

“Sot me fillim prej orës 20:00 në sallën e sporteve ‘Rasadnik’ luhet gjysmëfinalja e kupës së Maqedonisë në futsall. Jemi mysafir të ekipit të Zelezarecit, ku me fitore shkruajmë historinë e klubit, dhe për herë të parë plasohemi në një finale të kupës. Prezenca e secilit do të jetë ndihmës e jona. Forza Shkupi!!!”, ka shkruar trajneri Fazliu në profilin e tij në facebook./lajm