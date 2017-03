Futsall/Maqedonia me katër shqiptarë kundër Kroacisë

Prej 23 deri më 27 mars përfaqësuesja e Maqedonisë në futsall do të zhvillojë tre ndeshje kontrolluese me Kroacinë. Më 24 dhe 26 mars në sallën sportive “Gemixhii” në Veles me fillim prej orës 19:00.

Ndeshja në Shkup do të luhet në qendrën sportive “Forca” më 25 mars prej orës 17:00.

Këto ndeshje do të duhen të shërbejnë si prova gjenerale para turneut eliminator në Almati (Kazakistan) prej 4-11 prill. Përvec Kazakistanit në turne do të marrin pjesë dhe Çekia e Danimarka.

Në listën e selektorit Ivan Bozhovic për ndeshjet në fjalë janë ftuar këto lojtarë: Antonio Petrovski, Ilco Udovaliev, Vllatko Petrovski, Leonid Ristanovski, Zoran Leveski, Ferid Agushi, Daniel De Sousa, Igor Leovski, Martin Todorovski, Dragan Petrovic, Adrijan Micevski, Taulant Ismaili, Sadat Ziberi, Erkan Seferi, Aleksandar Gligorov dhe Ivan Krstevski./lajm