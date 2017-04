Futsall/Maqedonia po përgatitet për turneun kualifikues në Kazakistan

Përfaqësuesja e Maqedonisë në futsall po përgatitet për turneun kualifikues për plasman në europianin 2018 në Slloveni.

Lojtarët përgatiten në Dojran për tre ndeshjet eliminatore.

Turneu do të mbahet nga 7-11 prill në Almati të Kazakistanit, ku Maqedonia do të përballet me Çekinë, Danimarkën dhe Kazakistanin.

Në hapje Maqedonia do të luaj me Kazakistanin, që është favorit për vendin e parë, pastaj më 9 prill do ta luajnë kundër Çekisë dhe dy ditë më vonë kundër Danimarkës. Në këtë turne trajneri i futsall reprezentacionit, Ivan Bozhovic ka ftuar këta lojtarë:

Antomio Petrovski, Vllatko Petrovski, Ilco Udovaliev, Leonid Ristanovski, Zoran Leveski, Danilo De Souza, Ferid Agushi, Igor Leovski, Martin Todorovski, Dragan Petrovic, Taulant Ismaili, Erkan Seferi, Adrijan Micevski, Sadat Ziberi, Aleksandar Gligorov dhe Ivan Krstevski./lajm