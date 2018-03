Sot (14 Mars 2018) ne vizite te shoku Avdil Jakupi (Kom. Çakalla) ne Haraçine;

Pastaj (se bashku me Kom. Çakallen dhe me Metin e djalin e tij Burimin, si dhe me vellaun tim Isain) ne Sllupçan;

Dhe ne fund, viziten e permbyllem me nje dreke ne Likove.

Faleminderit shume shoku im i idealit

Kom. Çakalla per mikpritjen!