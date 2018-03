Dy pyetje per ish zv. ministrat dhe ish drejtoret e ASH-se:

– A po iu vijne pagat (rrogat) mujore ne xhirollogarite tuaja bankare, njejte s’i atyre 300 euro-shave te DUI-te?!

– A i keni dorezuar çelesat e veturave zyrtare kur u larguat nga qeveria, apo me mire te themi: kur u largoi Zaev-i?!

Patriotizmi deshmohet me vepra dhe jo me fjale.

Patriotizmi folklorik eshte shume i demshem;

Eshte shume me i demshem edhe se albanofobia e armiqeve. /Gafurr Adili

Kerçove, 15 Mars 2018