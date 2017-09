Ganiu: Ja kontrata ime për Çairin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI) për kryetar komune në komunën e Çairit Visar Ganiu në pres-konferencën e sotme ka prezantuar projektet të cilat pritet të realizohen në mandatin 2017-2021 të emërtuar si “KONTRATA 2017-2021”.

Ganiu ka thënë se ai nuk është politikan profesionist por profesor universitar dhe punonjës sportiv duke shtuar se është i vetëdijshëm për obligimet që po i merr mbi supet e tij.

“Kjo pozitë e të parit të komunës së Çairit është punë operative, punë menaxheriale dhe mendoj që me gjithë eksperiencën të cilën e kam me përgjegjësi të madhe do të kontribuojë për Çairin dhe për fqinjtë e mi çairas” ka thënë Ganiu. Në vazhdim Ganiu shpalosi detaje nga kontrata të vilën pritet ta realizojë në mandatin e tij katërvjeçar.

“Kontrata e kemi quajtur me një arsye, për shkak se i gjithë ky program është bërë në bashkëpunim me qytetarët, ndërsa të njëjtin e kemi hartuar me ekspertë të fushave të ndryshme dhe besojmë se ky program është i realizueshëm gjatë këtij mandati”, ka thënë Ganiu, njofton Medial.mk.

Ganiu bashkë me bartësin e listës për këshilltarë në qytetin e Shkupit Besnik Ajeti dhe bartësin e listës për këshilltarë në komunën e Çairit Fikri Abdullai u shprehën se Kontrata bazohet në disa shtylla kryesore.

Visar Ganiu në fund shtoi se ai do të udhëheq kampanjë pozitive dhe do ta drejtojë drejt gjetjes të zgjidhjeve për problemet e banorëve të komunës të Çairit, në vend se të harxhojë energji në politikat ditore nga të cilat qytetarët nuk kanë asnjë dobi.