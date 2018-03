Gashi realizon takim vëllazëror me ambasadorin shqiptar Fatos Reka

Sot kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi, ka realizuar takim me Ambasadorin e Shqipërisë në Shkup, Fatos Reka.

“Në këtë takim vëllazëror u bisedua për proceset aktuale politike nëpër të cilat po kalon Maqedonia. Gashi ka përshëndetur votimin e avancimit të gjuhëve në Kuvend, duke theksuar se rol kyç pët këtë votim kishte Lëvizja BESA me pesë votat e saj.

Gjithashtu, kryetari Gashi potencoi që BESA do të vazhdojë të kontribuojë në të gjitha proceset progresive që kanë të bëjnë me Maqedoninë, e që ndërlidhen me reformat e nevojshme për integrimin e vendit në NATO dhe BE”, njoftoi Lëvizja Besa.

Të dyja palët janë dakorduar që takime të këtilla miqësore të vijojnë edhe në të ardhmen.