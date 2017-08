Gazeta dello sport skenon Shkëndijën: Hasani dhe Ibraimi rrezik për Milanin

Shkëndija do të përballet me Milanin e madh në play-off të ligës së Europës. Trajneri Vincenco Montella pas shoertit deklaroi se nuk e njeh kundërshtarin, por mediat italiane kanë filluar të shkruajnë për klubin shqiptar. Gazeta prestigjioze “Gazeta dello Sport” i ka bërë një analizë të detajuar, të cilën e kanë bërë Stefano Kantalupi dhe Antonino Morici.

"Shkëndija e ka përfunduar kampionatin e kaluar në vendin e dytë. Mund të thuhet se është kundërshtari më i pëlqyeshëm që ka mundur ta ketë fituar Milani. Në javën e kaluar eliminuan Trakain, i cili është i panjohur në futbollin europian. Mirë është që Shkëndija ndeshjen me Milanin do ta luaj në Shkup, ku edhe luhet Superkupa e Europës mes Realit dhe Manchester United. Sa i përket ekipit rreziku më i madh vjen nga Ferhan Hasani dhe Besart Ibraimi. Ata janë reprezentues të Maqedonisë dhe teknikë shumë të mirë. Gjatë kësj vere skuadra ka trajner të ri, Qatip Osmani, i cili u tregua si strateg cilësor. Mirëpo, megjithatë, Shkëndija nuk është rival që do ta frikësonte Milanin", thuhet në analizën e medias "Gazeta Dello Sport".