Gazeta Express e zgjodhi Fadil Vokrrin Personalitet të Vitit

Në të gjitha fushat ku shteti nuk është përzier, Kosova ka arritur suksese solide. Lajmet e mira për vendin tonë kishin filluar që herët në vitin 2016, kur Kosova për herë të parë u përfaqësua denjësisht në garën për çmimin “Oscar”, me filmin “Shok”. Nuk u fitua çmimi, por u fitua vëmendja. Mediat kryesore të botës u fokusuan te “Shokët” me një simpati të veçantë.

Në sferën e kulturës dhe artit, nuk ishte vetëm “Shoku” ai që na shokoi për të mirë. Gjithandej nëpër botë po dëgjohej zëri i femrës kosovare. Ky nuk ishte viti i Rita Orës, sepse kjo është dekada e saj.

Por Ritës iu bashkuan shoqe të tjera. Dua Lipa ka nisur një rrugë të shkëlqyeshme. Këngët e saj, hitet saktësisht, kanë qëndruar gjatë gjithë kohës në stacionet qendrore muzikore. Ishte e pranishme me shumë intervista dhe në të gjitha ato, bashkë me Duan ishte edhe Kosova.

Duke mos dashur të bëjmë asnjë dallim, as më të voglin, kur jemi te sukseset e femrave kosovare nëpër botë, megjithatë një duartrokitje frenetike shkon për Era Istrefin. Për dallim prej Ritës dhe Duas, që u kultivuan në Britani të Madhe, Era iu tregoi mocanikëve të saj se edhe duke qëndruar në Kosovë, duke u edukuar këtu, ka mundësi të prezentohesh fuqishëm dhe pa komplekse në arenën botërore. Mburrja për të ishte emocionuese. Qindra dhe mijëra mesazhe kanë ardhur në adresën e Gazetës Express nga bashkëatdhetarët tanë, sa herë që një këngë e Erës shfaqej në radiostacione të ndryshme evropiane dhe botërore.

Nëse Era dhe Dua ishin befasia e vitit, nëse Rita është ylli i dekadës, një femër tjetër shqiptare e Kosovës, Nënë Tereza, është vula e shekullit. Këtë vit në Vatikan Papa Frençesku e shpalli shënjtore figurën më markante shqiptare të disa dekadave të fundit.

E fundit prej femrave, por jo për nga rëndësia, ishte Majlinda Kelmendi, e arta nga lojërat olimpike në Rio. Vetëm ata me zemër të çeliktë nuk derdhën lot gëzimi kur flamuri i Kosovës u ngrit në Rio. Familje të tëra u mbërthyen para televizorit për të parë finalën e Majlindës. E mësuam shumë shpejt edhe gjuhën e xhudos, posaçërisht ipponin. U lemërisëm nga gëzimi kur me yuko Majlinda e mposhti italianen Odette Giuffrida, duke e renditur Kosovën në mesin e 60 shteteve që fituan Medalje të Artë, ose në mesin e 10 vendeve më të sukesshme të botës me medalje për kokë banori.

Është i paçmueshëm marketingu që i sollën Kosovës këto femra. Nuk mund të blihej as me miliona. Sa minuta reklamë pa pagesë fitoi Kosova duke filluar nga CNN-i dhe media tjera të botës. Mijëra shkrime lavdëruese, duke filluar nga New York Times e tutje.

Secila prej këtyre 4 femrave do ta meritonte pa kurrfarë problemi titullin “Personaliteti i Vitit”, duke përfshirë edhe ekipin e filmit “Shok”. Punën e shëmtuar të burrave u munduam ta mbulojmë me suksesin briliant të këtyre femrave. Kushdo që e përmendte ISIS-in, ne ia përmendnim Nënën Terezë, Ritën, Duan, Erën dhe Majlindën.

Pse Vokrri?

Por nuk ishin as të gjithë burrat, të mirë, vetëm për pushkatim. Ishte një në mesin e tyre që luftoi si luan. Pa të dhe punën e tij do të mundnim, dhe do të duhej, që vitin 2016 ta shpallnim edhe zyrtarisht si vitin më të shëmtuar për Kosovës, që nga paslufta. Po flasim këtu për kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, legjendën e futbollit të Kosovës, sinonimin e futbollit të Kosovës, Fadil Vokrrin.

Kjo nuk është hera e parë që Vokrri, i vetëm, duhet ta mbajë mbi supet e tij reputacionin e vendit tonë.

Në vitet e ’80-ta, një llapjan nga Sveqla, një djalë i ri, ishte njëri prej yjeve të Jugosllavisë. Sot e kësaj dite për të flasin me admirim prej Jesenicës deri në Gjevgjeli – dy pikat më të skajshme në Ish-Jugosllavi. Emri i tij kishte një jehonë të tillë pozitive, sa edhe në Serbi nuk ishin të gatshëm që të thonë një fjalë të keqe për të.

Në përpjekjet e saj për t’u pranuar në FIFA dhe UEFA, Kosova u sulmua fuqishëm nga politika serbe, nga presidenti dhe kryeministri, por asnjëherë Vokrri. Ata e dinin që figura e Vokrrit qëndronte mbi ta dhe mbi ne.

Sikur në kohërat e tij më të arta, kur Jugosllavia i hiqte kapelën, kur Juventusi e donte në gjirin e tij, Vokrri shkëlqeu përgjatë gjithë vitit 2016. Ai dribloi, vallëzoi, rrezatoi energji pozitive dhe në fund e shënoi golin më të lavdishëm të jetës së tij – e bëri Kosovën anëtare të dy organizatave më të fuqishme sportive në botë, FIFA dhe UEFA.

Se sa e vështirë është të bëhesh pjesë e organizatave botërore, kur një numër i madh i vendeve të botës ende nuk e kanë njohur Kosovën, kur ne ende nuk jemi anëtar të OKB-së, këtë e ka dëshmuar dështimi ynë, i Qeverisë së Kosovës, por edhe i miqve tanë, për t’u bërë anëtare të UNESCO-s.

Kur gjërat përfundojnë, kur arrihet synimi, ata që nuk kanë qënë pjesë e procesit, gjërat i shohin shumë më të thjeshta. Suksesin e marrin si të mirëqenë. Por nuk ishte ashtu. Kosova, falë punës së Vokrrit, kaloi nëpër vrimë të gjilpërës. Pengesat ishin të mëdha sa Bjeshkët e Nëmuna.

Në statutin e FIFA-s shkruante, e zezë mbi të bardhë, se pjesë e kësaj organizate mund të jenë vetëm shtetet anëtare të OKB-së. Vokrri arriti ta driblonte, ta parabolonte, edhe këtë paragraf. Nuk arritëm të bëheshim anëtarë të UNESCO-s, ndonëse teknikisht gjërat ishin më të thjeshta. Ndërsa Vokrri, si me magji, i bindi partnerët e tij, i hipnotizoi ata, që ta riformulonin statutin vetëm për hir të Kosovës. Ta interpretonin atë në favorin tonë. As Rusia nuk po angazhohej kundër Kosovës ato ditë.

Kur të gjithë ne dyshuam, ai nuk u lëkund. Në të gjitha intervistat që i jepte ishte pozitiv. Nuk e shante askënd. Kur ne e trajtuam Michelle Platinin si proserbin më të madh, kur kundër tij u shkruan edhe grafite në Prishtinë, Vokrri thoshte se e kishte mik të jashtëzakonshëm. Vokrri thoshte se askush në FIFA dhe UEFA nuk ishte kundër futbollit të Kosovës, madje nuk fliste keq as për Federatën e Serbisë.

Strategjia që e përdori Vokrri në fushatën e tij për anëtarësimin e Kosovës në FIFA dhe UEFA ishte jashtë standardeve tona. Ishte edhe jashtëballkanike. Imagjinojeni: e bëri vendin tonë anëtar të dy shtëpive kryesore të futbollit, kur ne edhe më tutje nuk e kemi as edhe një stadium që i plotëson standardet për t’u luajtur futboll. Askush nuk arriti ta përcillte në shpejtësinë e tij.

Fadil Vokrrin, Gazeta Express e zgjedh “Personalitet të Vitit 2016”, jo vetëm për çfarë ka bërë ai në këtë vit.

Padyshim që një legjendë sikur Vokrri e meritonte një përfundim të tillë të lavdishëm. Ky ishte kulmi i arritjeve të tij, por emri, loja e tij, në të kaluarën, e shndërroi Kosovën, të rinjtë e saj, në një Brazil të vogël të Evropës. Sot djemtë tanë po luajnë në ekipet kryesore të botës. Ishin baballarët e tyre, axhallarët e tyre, që e kishin hero Fadil Vokrrin.

Ne e kemi kuptuar që dimë të luajmë futboll, se kemi talent, kur e kemi parë Vokrrin në fushën e gjelbër. Ne jemi ndier të barabartë në ish-Jugosllavi kur e kemi parë Vokrrin tek e turpëron Crvena Zvezdën në vitin 1983, siç thoshim në atëbotë, “midis Beogradit” me rezultat 1:3. E kemi parë Vokrrin duke i prirë Prishtinës në Ligën e Parë Federative. E kemi parë shkëlqimin e tij të plotë në ekipin e Partizanit të Beogradit, me të cilin e fitoi titullin e kampionit në Jugosllavi, njërën prej ligave më të forta evropiane të asaj kohe. E kemi parë Vokrrin edhe duke qënë pjesë e formacionit të Jugosllavisë, në arenën ndërkombëtare.

Kur të gjitha këto kishin përfunduar, kur ne menduam që historia do ta njohë Vokrrin si lojtar të shkëlqyeshëm, si idhull të mijëra të rinjve, ai erdhi në konsiderim edhe me shkathtësi të tjera. Njeri, diplomat dhe negociator i jashtëzakonshëm. Në një botë plot thyerje, aleanca që ndërrojnë për ditë, interesa të mëdha, Vokrri depërtoi si një flutur, duke mos rënë shumë në sy, por duke kryer punë të mëdha.

Falë punës së tij, tash fëmijët tanë, të rinjtë kudo në Kosovë, por edhe në diasporë, do të mundë të ëndërrojnë që të luajnë për shtetin e tyre. E kanë të sigurt që talenti i tyre nuk do të përfundojë brenda një lige pa të ardhme. Vokrri është shëmbëlltyra. Nga fshati Sveqël, në majat e futbollit. Sepse në sport talenti nuk mund të blihet me para, padituria nuk fshihet me korrupsion. Aty të gjithë janë të barabartë.

Këtë e mundësoi Fadil Vokrri.