Gazeta Zyrtare do ta shpallë vendimin për kryetar të Kuvendit javën e ardhshme

NP “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” sot kumtoi se është parashtruar kërkesë për shpallje të Vendimit për zgjedhje të Kryetarit të Kuvendit dhe se ai do të publikohet në fillim të javës së ardhshme në numrin e parë të Gazetës Zyrtare.

“Në pajtim me rregullat pozitive ligjore lidhur me kërkesën e parashtruar, Vendimi për zgjedhje të kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë do të shpallet në numrin e ardhshëm të parë të “Gazetës Zyrtare të RM-së” në fillim të javës së ardhshme”, qëndron në kumtesën e ndërmarrjes publike.