Gazetarët e pyesin për emrin e ministrit të Aleancës, Ahmeti mendon se për emrin e Maqedonisë (Video)

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, mbrëmë ka mbajtur një pres konferencë pas takimit me presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta. Gazetarët e kanë pyetur nëse emri i ministrit të Aleancës do të jetë i pranueshëm për BDI-në. “Mendova se po më pyetni për emrin e Maqedonisë”, ka thënë Ahmeti, shkruan Gazeta Lajm. Më pas ai ka thënë se organet partiake të BDI-së ende nuk kanë vendosur nëse do të përkrahin kandidatin e ASH-së për ministër të shëndetësisë.