Gazetarët sportiv shqiptarë dhe maqedonas analizojnë ndeshjen Maqedoni-Shqipëri

Maqedonia dhe Shqipëria do të përballen të martën (ora 20:45) në stadiumin “Mlladost” në Strumicë në kuadrin e javës së tetë të eliminatore për botërorin e futbollit “Rusia 2018”.

Në prag të këtij “derbi ballkanik” gazeta Lajm ka bërë një anketë me disa prej gazetarëve sportiv të redaksive në gjuhën shqipe dhe maqedonase.

Sami Ademi, RTVM2



“Takimi i nesërm Maqedoni-Shqipëri, i vlefshëm për kualifikimet e botërorit ‘Rusi 2018’ do të jetë i një karakteri të vecantë dhe mjaft provokativ nga shumë aspekte, ngase për momentin të dyja reprezentacionet ndodhen në formë të mirë për cka dëshmojnë edhe fitoret kundër Lihtenshtajnit dhe Izraelit kështu që vetë takimi në fjalë imponon dilema shumë dimenzionale se cila nga këto dy skuadra në fund do t’i gëzohen fitores apo barazimit. Dorën në zemër barazimi nuk i konvenon as Maqedonisë e as Shqipërisë kështu që objektivi i vetëm për të dyja reprezentacionet mbetet triumfi i shumë dëshiruar nga njëra anë me Igor Angellovski dhe ana tjetër Kristijano Panucin. Meqë ndeshja do të zhvillohet në Strumicë, sikur të ishte në Shkup do të ishte shumë më mirë, jam i opinionit se edhe Maqedonia edhe Shqipëria në këtë ndeshje hyjnë me ambicie për të korrur fitore dhe çdo parashikim i rezultatit do te ishte gjë e pafalënderueshme ngase Enis Bardhi, Visar Musliu, Goran Pandev e të tjerët në ndeshjen e fundit dëshmuan një mentalitet krejt tjetër krahas të kaluarës dhe nga ana tjetër Mavraj, Agolli, Roshi me bashkëlojtarët tjerë vështirë do ta ‘shesin lëkurën’ përball Maqedonisë ku pos fitores çdo epilog tjetër do të ishte baras me mossukses! Na mbanë shpresa se takimi në Strumicë do të kalon në një frymë sportive dhe korrekte, kështu që, fitorja le t’i takon reprezentacionit më të mirë dhe asaj skuadre e cila më shumë dëshiron fitore, Kur të kihen parasysh raportet korrekte të cilat mbizotërojnë në radhët e këtyre dy kombëtareve, atëherë më mbanë shpresa se takimi fillim e mbarim do të kalon ashtu sic është më mirë! Unë personalisht do të kem nderin që në këtë ndeshje të jem në cilësinë e komentatorit dhe do të bëj çmos që komentimi të jetë neutral dhe profesionist ashtu sic i ka hije një gazetari sportiv! Është vështire të parashikohet epilogu përfundimtar i ndeshjes Maqedoni-Shqipëri, kështu që më i miri në terrenin e blerte në fund le t’i gëzohet fitores, e pse jo edhe barazimit!

Të gjithë ngelim me shpresë se do të jemi protagonist të drejtpërdrejtë të një ndeshjeje për histori!”

Igor Ivanovski, “Makedonski Sport”



“Ndeshje e fortë, lojtarët e të dyja ekipeve do të japin më shumë se maksimumin nga vetja, dhe kjo vetëm për shkak të rivalitetit që kanë mes vete, asgjë më shumë. Do të jetë betejë për vendin e tretë. Mendoj se do të fitoj ngushtë Maqedonia. Ndeshja në Izrael jep shpresë për një fitore të re dhe rezultate të mira në ciklet e ardhshme eliminatore. Respekt maksimal për Shqipërinë. Dy ekipet njihet mirë. Do të fitojnë të dyja kombëtaret, nëse nuk do të ketë provokime. Futbollistët le të jenë aktorët kryesor dhe jo dikush tjetër. Le të fitoj më i miri. Mendoj se kjo Maqedoni mund të fitoj dhe të hapë rrugën për vendin tretë në tabelë.

Në Strumicë udhëtoj për të ndjekur vetëm futboll. Dhe, këtë duhet ta kuptojnë edhe tifozët që do të vijnë në ndeshje, të cilët shpresoj se do të jenë korrektë në animet e tyre, dhe jo të zgjidhin çështje që nuk kanë të bëjnë me lojën e futbollit. Do të kishte qenë mirë që ndeshja të ishte luajtur në Shkup para 30 mijë vetave, por duhet të kënaqemi edhe me këtë. Gëzohem që ndeshja po luhet në qytetin e Pandevit. Ai do të luaj me motiv të madh dhe ai kur luan me motiv Maqedonia fiton”.

Nikola Gjurovski, “Ekipa.mk”



“Mendoj se Maqedonia pas triumfit ndaj Izraelit do të shfrytëzoj momentin dhe do të shënoj edhe një fitore. Selektori Igor Angelovski arriti të gjej balansin mes të rinjve dhe atyre me përvojë ndërsa atmosfera dukshëm është më e mirë. Maqedonia tani luan futboll më ofensiv, Bardhi dhe Nikolov kanë sjell freski në mesin e fushës, kurse Velkovski dhe Musliu treguan stabilitet në mbrojtje. Sulmi nuk ka qenë problem as në ndeshjet e kaluara, krijojnë raste dhe shënojnë gola. Shqipëria gjithashtu është kombëtare cilësore, por mendoj se Maqedonia do të shfrytëzoj terrenin nikoqir”.

Mahir Thaci, Alsat-M



“Është një ndeshje e cila mund te ketë edhe një epilog të hidhur, të mbyllet me ndërprerje të ndeshjes, për shkak fyerjeve në bazë nacionale dhe raciste. Një gjë që më së paku e dëshirojnë të gjithë adhuruesit e futbollit. Jashtë saj, në terrenin e gjelbër, mendojë se presioni bie te kombëtarja e Shqipërisë, e cila kërkon vazhdimësinë e rezultateve pozitive dhe të shënojë fitoren e parë në një terren futbolli në Maqedoni, pasi ka bilanc negativ në sfidat e deritanishme miqësore me Maqedoninë. Nga ana tjetër me tre rezultate pozitive, Maqedonia ka shtuar apetitet e saja, andaj besoj se çdo rezultat tjetër përpos disfatës do të ishte sukses i madh. Nuk jam njeri që bëj vlerësim të saktë të ndeshjeve, andaj supozojë se kjo ndeshje nuk do të ketë më shumë se 2 gola të shënuara brenda 90 minutave lojë”.

Branko Ilievski, Tv Nova



Ndeshje e paqartë. Maqedonia do të fitoj me rezultat 2-1.

Mustafa Ademi, RTVM2



“Mendoj që do të jetë një ndeshje interesante, duke patur parasysh faktin që të dyja ekipet janë në formë mjaft të mirë dhe ngritje e sipër. Shqipërinë e shoh si favorite të vogël në letër, pasi është një ekip me përvojë më të madhe, por edhe Maqedonia i ka atutë e veta me komponimin që e bëri seleksionuesi Igor Angelovski në ekip mes lojtarëve me eksperience dhe të rinj”.

Branko Kazakovski/Sport1.mk



Ndeshja do të jetë e fortë dhe e paqartë. Maqedonia do të fitoj me rezultat 1-0 ose 2-1.

Aziz Sahiti, Tv Shenja



“Pres para se gjithash ndeshje korrekte dhe cilësore pas së cilës do të flitet vetëm për anën sportive. Është fakt se po flasim për një përballje shumë specifike për arsye të njohura që s’kanë të bëjnë me futbollin. Të dyja përfaqësueset hyjnë me optimizëm dhe atmosferë të mirë, Maqedonia pas fitores në Izrael, ndërsa Shqipëria me debutimim e suksesshëm të seleksionuesit Panuçi kundër Lihtenshtejnit. Fat i keq që takimi nuk luhet në Shkup, ku atmosfera do të ishte krejt ndryshe. Shpresoj mos të ketë provokime dhe incidente, të kënaqemi me futboll cilësor dhe fitorja le t’i takojë më të mirit”.