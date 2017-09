Gazetari Dauti, edhe njëherë sqaron: PREFEKT apo KRYETAR KOMUNE ?

SA HERË DUHET TË PËRSËRITET SE:

NË MAQEDONI NUK BËHEN ZGJEDHJE PËR PREFEKTË!!!!!!!

Ose: Apel(për kthjellje e korrektësi gjuhësore) partive, politikanëve, gazetave, portaleve, gazetarëve e intelektualëve shqiptarë! Me vite po përsëritet një inerci e kahershme, e assesi të çrrënjoset, dhe vazhdon avazi, me çka jo vetëm që është pasaktësi gjuhësore, por dhe shkelje kushtetuese.

Termi ГРАДОНАЧАЛНИК(НА ОПШТИНА) nuk guxon të përkthehet PREFEKT, sepse për të pasur prefektë, duhet të ekzistojnë PREFEKTURAT(siç janë në Itali, Shqipëri…) ku ka disa shkallë të orgqanizimit të pushtetit lokal(plus që prefektët emërohen nga Qeveria), kurse në Maqedoni nuk ka prefektura dhe nuk mund të ketë as prefektë, por vetëm:

KRYETARË KOMUNASH!!!!

Nga facebook i gazetarit dhe analistit: Daut DAUTI