Gazetari sportiv, Muhaxhiri, kujton një foto me legjendën e futbollit, paralajmëron edhe selektorin e ardhshëm të Kosovës

Gazetari i njohur sportiv i RTK-së, Artan Muhaxhiri ka kujtuar fotot e para tre viteve me legjendën e futbollit shqiptar dhe kroat, Ardian Kozniku.

Ai fotografive të tij ia ka bashkuar edhe një status, duke paralajmëruar edhe seleksionuesin e ardhshëm të Kosovës, pas rezultateve negative në eliminatorë e botërorit Rusi 2018.



“3 vjet më parë, me legjendën dhe selektorin e ardhshëm Ardian Kozniku”, ka shkruar gazetari sportiv, Artan Muhaxhiri.

Kosova në fundjavë humbi edhe një ndeshje, kësaj here kundër Kroacisë në “Maksimir” të Zagrebit me rezultat 1-0, ndërsa të martën e prêt ndeshja me Finlandën në Shkodër./lajm