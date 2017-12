Gazetari tenton ta puth, reagimi i Ronela Hajatit është epik (VIDEO)

Ronela Hajatin ka tentuar ta puthë një gazetar. Bëhet fjalë për gazetarin thumbues i cili çdo javë interviston personazhet e showbizit shqiptar me pyetje nga më pikante. Pyetja e javës nga Andi Vrapi ka qenë: A keni provuar ndonjëherë të keni “friends with benefits” ? Pyetja e javës nga Andi Vrapi ka qenë: A keni provuar ndonjëherë të keni “friends with benefits” ? Në një moment gjatë intervistës, duke bërë shaka Andi ka tentuar të puthë në buzë këngëtaren Ronela Hajati. ëngëtarja i ka mbajtur lojën i është afruar dhe më pas krejt papritur është tërhequr. Reagimin e saj tipik e shihni në videon e mëposhtme. /Faxweb. KLIKONI poshte ne foto per tu hapur VIDEO:

