Gjak dhe gra të therura në rrugë/ Dalin pamjet e tmerrshme të Finlandës (VIDEO)

Dalin pamjet e tmerrshme të pasojave të sulmit me thikë që ndodhi ditën e sotme në qytetin Turku të Finlandës.

Dy persona u vranë dhe tetë të tjerë u plagosën pasi një burrë sulmoi me thikë disa njerëz përpara se të qëllohej në këmbë nga policia dhe të arrestohej. Tetë persona u shoqëruan në spital ku disa prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë. Gruaja e gjakosur që shihet në video mendohet se është një nga dy viktimat e kësaj ngjarjeje të rëndë. KLIKONI me poshte per ta pa VIDEON: