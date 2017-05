Mot i ligë me bubullima dhe erë të fuqishme por me shumë shi ndërsa temperaturat e ditës nga 30 do të bien në 15 gradë, kështu lajmërojnë meteorologët. Ndryshimi i kohës është si rezultat i ndryshimeve klimatike në botë ndërsa mot i ligë sipas meteorologëve do të mbizotërojë gjatë vikendit.