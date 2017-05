Gjendet Orangutani Albino tepër i rrallë, me sy blu e flokë të bardhë (Foto)

Pesë-vjeçari ishte duke u mbajtur rob nga vendasit ku ajo u shpëtuar nga një ekip i një organizate të Indonezisë, transmeton Indeksonline.

Kafsha e pabesueshme ka lëkurë të zbehtë, flokët dhe sytë po ashtu, dhe është e ndjeshme në dritë. Bamirësi thotë se ajo është albino i parë që ka shpëtuar.

Ajo u shpëtuar më 29 prill, pasi ishte informuar nga policia.

Një deklaratë e këtij ekipi bamirësie thuhet: “Ne do vazhdojmë të vëzhgojmë atë dhe t’ia kryejmë testet shëndetësore rutinore. Ajo është mbajtur rob nga banorët vendas për dy ditë dhe ende tregon sjellje të egra, që do të thotë se ka një shans të mirë që ajo së shpejti do të lirohet përsëri në një habitat natyral”.

Orangutanat Albino janë tepër të rralla. Borneo Neës raporton se ekzistojnë rreth një në 10 mijë prej tyre.