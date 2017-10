“Gjenerali i KFOR-it: Si e kërcënonte e shfrytëzonte Thaçi ish-kryeadministratorin Kushner“

Publicisti Xhevat Rexhaj, në një postim të fundit në Facebook, ka publikuar një pjesë të shkëputur nga libri i gjeneralit të KFOR-it në Kosovë Klaus Rheinhard.

Rexhaj, ka treguar se në njërën nga faqet e këtij librit, gjenerali kishte shkruar se si presidenti i tanishëm i Kosovës Hashim Thaçi, kishte keqpërdorur, shfrytëzuar dhe kërcënuar ish-kryeadministratorin e OKB-së në Kosovë, Bernard Kushner, gjatë vitit 1999, përcjell Bota sot.

Më poshtë shkrimi i plotë:

..Gjenerali i KFOR it në Kosovë Klaus Rheinhard në librin e tij : KFOR FA për paqe, faqe 256, 12 dhjetor 1999..

Pas gjithë asaj parqaqitje mizerable nga Hashim Thaqi, ai pas disa ditesh kishte vizitue z. B. Kushner për ti tregue se ai nuk do jete pjese e KPM ! Ky njeri vërtet ashtë i papërshtatshëm, njeri me të cilin ne nuk do duhej të bashkëpunonim, por megjithate nuk mund ta anashkalojmë. Ai e din kete andaj luan me karten e vet. Kushneri megjithate ( pa miratimin tim ) mendon se duhet ta ofroi perseri Thaqin. Une i sygjeroi rreptë te jete i kujdesshem sepse Thaqi po te keqperdor dhe shfrytezon edhe duke te kercnuar. Kisha bindjen dhe njohurit se Thaqi e perdorte z. Kushner per vete, dhe ligesia e z. Kushner karshi Thaqit ishte gabim fatal. Ishte Thaqi që e kishte bllokuar procesin e permiresimit te situatës, dhe ishte Thaqi që bllokonte KPM-në. Une isha i mendimit se ne duhej të vazhdonim punen pa Thaqin, ngase kur ai te jete i vetmuar do afrohej vet, duke u frigue se proceset megjitahte pozitive do merren edhe pa te……

përktheu e përshtati ; Xhevat Rexhaj