Gjermani Brych do të ndajë drejtësinë në finalen e LK-së, Juventus-Real Madrid

Gjermani Felix Brych do të ndajë drejtësinë në finalen e Lisë së Kampionëve mes Juventusit dhe Real Madridit, e cila do të luhet me 3 qershor në Cardiff

Brych ka drejtuar pesë ndeshje të Ligës së Kampionëve këtë sezon, shkruan UEFA, përcjell Express.

Asistentë të Felix Brych do të jenë gjermanët: Mark Borsch dhe Stefan Lupp, kurse gjyqtari i kapterët është serbi, Milorad Mažić.

Asistentë shtesë do të jenë Bastian Dankert e Marco Fritz, kurse gjyqtar rezervë është Rafael Foltyn. Edhe këta tre të fundit janë nga Gjermania. /Express/