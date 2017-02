“Gjermania, avokatja më e fortë e Ballkanit”

Për analistin Eamonn Butler, largimi i Britanisë nga BE-ja e kthen Gjermaninë në avokaten më të fortë mbrojtëse të Ballkanit, edhe pse rajoni me shumë gjasë do të mbetet çështje e një rëndësie kyçe, përsa i takon sigurisë së Mbretërisë se Bashkuar, pavarësisht nëse do të jetë apo jo anëtare e bllokut europian, raporton Top Channel.

Eksperti i zhvillimeve në Europën juglindore nuk e sheh si skenar shumë të mundshëm marrjen e një roli të rëndësishëm nga Rusia. Moska, thekson ai, nuk ka shumë për të ofruar përveç energjisë. Ajo do të mbingarkohej duke luajtur një rol që deri më tani e ka kryer BE-ja. Por, ajo që rusët mund të bëjnë është të shfrytëzojnë rastin për të vështirësuar situatën.

Niediek është i bindur se perspektiva e hyrjes në Bashkimin Europian ka pasur ndikim të madh sepse ka mbajtur të fashitura konflikte që mund të shpërthenin. Në këndvështrimin e tij, fuçia e barutit nuk është Ballkani, por Europa vetë, ndërsa Ballkani është fitili i saj dhe kjo është mjaft e rrezikshme, sepse konfliktet që krijohen nuk mbeten aty.