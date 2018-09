Gjetan Keta për titull botëror, do ndeshet me një boshnjak

Boksieri shqiptar Gjetan Keta do te ndeshet për titullin e Botës në versionin WBU këtë fundjavë kundër boksierit nga Bosnja Sladan Janjanin.

Kjo federatë është ndër më të njohura tët boksit botëror, titullin e të cilit dikur e ka mbajtur edhe një emër i madh dhe historik i këtij sporti si Xhorxh Foreman apo së fundmi Roi Xhons, transmeton TCH

Të shtunën më 8 shtator, në Dibër të Madhe të Maqedonisë do të zhvillohet kjo ndeshje e rëndësishme për titullin e kampionit të Botës.

Boksieri nga Bulqiza, Mike Gjetan Keta ka në karrierën e tij 26 ndeshje, prej të cilave ka arritur të grumbullojë 22 fitore, 18 me nokaut dhe katër humbje. Kundërshtari i tij për ndeshjen e titullit botërorë është boshnjaku Sladan Janjanin, i cili në karrierën e tij ka vetëm dy ndeshje më tepër se Gjetani, 28 të tilla, prej të cilave numëron 25 fitore, 19 me nokaut dhe vetëm 3 humbje.

Prej disa ditësh, boksieri Mike Gjetan Keta ka vendosu që përgatitjet e fundit përpara ndeshjes së madhe, ti zhvillojë bashkë me vëllain e tij, Ismailin, në vendlindje. Mes pyetjeve të Bulqizës vëllezërit Keta po mbyllin fazën e përgatitjes në vendin e quajtur Guri i Vashës.

Veç ndeshjes kryesore asaj të Gjetanit, në të njëjtën ditë do të zhvillohen edhe ndeshje tjera me një rëndësi të veçantë siç është përballja e boksierit Ferit Keta kundër turkut Fatih Mehmet Karaku, po ashtu do te ndeshen edhe boksier të tjerë nga trojet Shqiptare,Kosove,Maqedoni me boksier nga Serbia,Bosnja,Kroacia dhe Gjermania.