Gjoni: Ministri shqiptar 10 v., librat në gjendje të mjerueshme. Kjo ndodh vetëm në Maqedoni

Ta kesh Ministrin e Arsimit shqiptar, per gati nje dekade, dhe t’i keshë librat ne gjendje te mjerueshme me shqipen e padeshifrueshme, kjo mund te ndodhe vetem te shqiptaret e Maqedonise. Po edhe 1914-15 kur librat botoheshin ne Rumani dhe i sillnin vjedhurazi me 1000 peripeci, ishin 2-3 shqiptar qe dinin shqip mire. Nuk paska Maqedonia shqiptare ne 2017 njerez qe te reagojne fort kunder krimit gjuhesor dhe kulturor qe u behet brezave. Apo edhe per keto do presim Erdoganin qe te reagoje?

(Marr nga statusi i postuar ne facebooo i Roland GJONI)