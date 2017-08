Ja se si i ka komentuar ne facebook zhvillimet e fundit ndermjet Beogradit dhe Shkupit, analisti politik Roland Gjoni, njohes shume i mire i rrjedhave politike ne Ballkan, ne vecanti ne hapesiren shqiptare:

“Ja dhe akti i radhes i dramës me shume akte, ne linjen Beograd-Shkup, me titullin konfuz: “Mos me spiuno spiunët rusë që iu ndihmojnë spiunëve të mi në Shkup, që unë të mos tregoj se cfare bënin spiunët e mi për spiunët e tu, kundër shqiptarëve ne Kumanove dhe Shkup”