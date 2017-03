Po mire Zaevi qe mund te jete amator ose dinak, po dikush nga shqiptaret nuk ia meson dot se nuk mund te shpalle program qeveritar, partia qe ka 49 vende. Program paraqet koalicioni qeverises, dhe zakonisht eshte shkrirje e programe te partive perberese. Nese shkon me ato mend Zaev se mund te vendos vijat e kuqe, pa biseda me partite shqiptare, le te pergatitet per opozite te perjetshme se pa shqiptaret, as ne zonen e vet nuk fiton ne Strumice…

Ka shkruar ne facebook Roland Gjoni