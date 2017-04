Gjorçev: LSDM-ja po shkel rregulloren e Kuvendit, për të mbrojtur Deklaratën e Tiranës

Anëtari në Komitetin Qendror të VMRO-DPMNE-së, Vllatko Gjorçev, në një konferencë për shtyp deklaroi se LSDM-ja tenton ta thyejë Rregulloren e Kuvendit me qëllim ta tejkalojë debatin për Deklaratën e Tiranës. Ai gjithashtu theksoi se LSDM-ja me çdo çmim tenton t’i hesht deputetët për të mos folur për pasojat e dëmshme të Deklaratës së Tiranës, të cilën sipas tij, e ka pranuar LSDM-ja me qëllim ta ridefinojë shtetin, njofton Telegrafi Maqedoni.

“LSDM-ja po tenton që në mënyrë flagrante ta shkel Rregulloren e Kuvendit. Kjo është provë se sa të ulëta janë kapacitetet demokratike të regjimit të Zaevit dhe sa serioze është Deklarata që dëshirojnë ta fshehin nga qytetarët. Për këtë arsye LSDM-ja në kundërshtim me Rregulloren e Kuvendit dhe praktikën kuvendore dëshiron ta tejkalojë debatin që po zhvillohet për momentin në Kuvendin e Maqedonisë”, deklaroi mes tjerash Gjorçev.

Ai shtoi se LSDM-ja nuk ka asnjë arsye t’ua merr të drejtën 45 deputetëve në Kuvend të flasin për pikat e rendit të ditës, vetëm pse LSDM-së nuk i pëlqejnë diskutimet