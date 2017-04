Gjorgje Ivanov sillet si Robert Mugabe i Zimbabvesë

QENAN ALIU

Vendin e përjeton si pronë të tij. Krejt Maqedoninë e identifikon me rezidencën e tij në Vodno, ndërsa me sjelljen e tij se gjoja është mbrojtësi i palëkundshëm i ndonjë unitariteti dhe suvereniteti të rrezikuar por të imagjinuar nga vet ai, po nënçmon intelegjencën e qytetarëve të këtij vendi.Ai me klikën kriminale të partisë së tij nominuese e sheh vehten si bllokator të pa demontueshëm për zgjidhjen e kësaj krize të thellë. Një gjendje e tillë drejt rrugës së vetëshkatrimit , pa dyshim se Maqedoninë e ka shëndëruar në Zimbabve , ndërsa Ivanov në Mugabe të Maqedonisë!