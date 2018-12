Me 20.12.2018 në ora 17.10 A.B.(48) nga fshati Zhelinë, Tetovë ka lajmëruar në polici se ditën e njëjtë rreth orës 16.30 derisa ka qenë duke lëvizur me veturën “Mercedes” me targa nga Tetova në dalje të Shkupit për në Tetovë iu është ndërprerë rruga nga ana e një veture tjetër dhe nga një person i panjohur i cili fillimisht gojarisht e ka sulmuar është gjuajtur me një plu.mb, transmeton Almakos.

Persona të lënduar nuk ka.

Po ndërmerren masa për zbardhjen e tërësishme të rastit.